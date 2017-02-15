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Гепрокурор призвал прокуроров заниматься установкой камер видеонаблюдения вместе с местными властями
15.02.2017 13:46

Гепрокурор призвал прокуроров заниматься установкой камер видеонаблюдения вместе с местными властями

Глава Генеральной прокуратуры Луценко призвал прокуроров к сотрудничеству с органами местного самоуправления в монтаже камер видеонаблюдения, которые в дальнейшем помогут в раскрытии преступлений. Об этом Луценко заявил на совещании, посвященному ходу выполнения прокуратурой в 2016 году возложенных на нее функций и задач, передает Интерфакс.

"Уважаемые прокуроры областей, прокуроры крупных городов, требую от вас профилактической работы с руководством местного самоуправления, чтобы они наконец-то вспомнили о необходимости этих видеокамер… работайте, пожалуйста, с мэрами", - призвал генпрокурор.

Также он сообщил, то местные власти располагают деньгами для установки камер.

Луценко отметил, что в некоторых крупных городах Киевской области не установлено ни одной камеры видеонаблюдения.

"Работайте с мэрами, громадами: поясняйте, что кроме необходимости усиления работы полиции, есть еще необходимость содействия органов местного самоуправления, которые также отвечают за безопасность своих жителей. Работайте с этим", - указал Генпрокурор.

Кроме того, он подчеркнул ухудшение криминогенной ситуации в Украине по причинам войны, безработицы и неорганизованности правоохранительных органов. По словам Луценко, в прошлом году было зарегистрировано более 1 млн уголовных дел.

Также генпрокурор сообщил о возрастании количества имущественных преступлений.

"Это сигнал для руководства правоохранительных органов увеличивать оперативный состав, состав следователей и назначать самых опытных работников", - заявил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, генпрокурор Украины распорядился проверить своих подопечных на наркозависимость. Данное решение связано с недавним выявлением наркозависимого сотрудника прокуратуры в Запорожской области.

Теги материала: Гепрокурор, Луценко, прокуроры, власть, города, камеры, видеонаблюдение, установка
Новости СМИ2
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