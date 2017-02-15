В продажу поступило 70 тысяч билетов на Евровидение-2017

Киевская городская государственная администрация заявила, что на все девять шоу Евровидения-2017 есть 70 тысяч билетов, сообщает Українські Новини.
Стоит отметить, что билеты можно приобрести на все репетиции, полуфиналы и финал.
"В целом у нас есть 70 тысяч билетов на международный песенный конкурс "Евровидение-2017" - сообщила PR-консультант заместителя председателя КГГА Алексея Резникова Ирина Золотарь.
По данным источника, стоимость билетов от 8 до чуть более 500 евро.
Напомним, бывший исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин заявил, что цена билетов на каждое из девяти шоу конкурса "Евровидение" отличается.
Как сообщал MIGnews.com.uа, известная украинская певица Руслана Лыжичко заявила, что первый билет на песенный конкурс "Евровидения-2017" получит британская журналистка. Об этом она рассказала во время официальной церемонии старта продаж билетов.