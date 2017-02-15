В продажу поступило 70 тысяч билетов на Евровидение-2017

MIGnews.com.ua

Киевская городская государственная администрация заявила, что на все девять шоу Евровидения-2017 есть 70 тысяч билетов, сообщает Українські Новини .

Стоит отметить, что билеты можно приобрести на все репетиции, полуфиналы и финал.

"В целом у нас есть 70 тысяч билетов на международный песенный конкурс "Евровидение-2017" - сообщила PR-консультант заместителя председателя КГГА Алексея Резникова Ирина Золотарь.

По данным источника, стоимость билетов от 8 до чуть более 500 евро.

Напомним, бывший исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин заявил, что цена билетов на каждое из девяти шоу конкурса "Евровидение" отличается .