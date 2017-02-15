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Медстраховка станет обязательной для украинцев уже через два года
15.02.2017 12:05

Медстраховка станет обязательной для украинцев уже через два года

В Кабмине планируют ввести обязательное медицинское страхование с 2019 года. Об этом идет речь в отчете о результатах выполнения программы деятельности правительства.

В правительстве считают, что система медстахования даст населению равный доступ к медицинской помощи, повысит качество услуг в медицинских учреждениях, снизит расходы пациентов и за счет правильного распределения бюджета, увеличит доходы медработников.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, у Трампа готовят проект замены Obamacare. в республиканской партии США, говорят, что медицинская страховка от Трампа будет доступна всем. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Германии разрешили лечить тяжелобольных пациентов марихуаной. Теперь растение и его экстракт можно покупать в аптеках по рецепту при определенных болезнях. 

Теги материала: медицина, страхование, украинцы, кабмин, Украина
Новости СМИ2
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