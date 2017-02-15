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Цена на газ для населения может вырасти на 40%
15.02.2017 11:39

Цена на газ для населения может вырасти на 40%

В среду, 15 февраля, главный коммерческий директор госхолдинга "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что в случае, если возложенные на НАК "Нафтогаз Украины" специальные обязательства по продаже газа для населения на льготных условиях не будут продлены, то его цена возрастет на 40%, передает Интерфакс-Украина.

Подорожание может вступить в силу уже с 1 апреля 2017 года.

"Если не будет продлено государственное регулирование цен для потребностей населения, так называемые "специальные обязательства", то, исходя из текущих цен на газ на европейских рынках, курса гривни и прочих факторов, можно ожидать, что цены на газ для потребностей населения вырастут на 40%", - заявил Витренко.

Директор госхолдинга напомнил, что Украина дала обещание Международному валютному фонду (МВФ) с 1 апреля либерализировать ценообразование на газ для потребностей населения и для продления спецобязательств желательно получить их одобрение.

"Если госрегулирование продлят, с чем еще должен согласиться МВФ, поскольку в меморандуме правительство обещало Фонду, что специальные обязанности вводились только до 1 апреля, то тогда повышение цен, возможно, удастся отложить до октября", - добавил он.

Также топ-менеджер НАК отметил, что в случае удовлетворения исковых требований к российскому "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже, Украина начнет импортировать газ по цене "хаб минус", тогда следует ожидать снижения оптовой цены для населения вдвое, по сравнению с текущей ценой.

"Если до 1 октября не будет позитивного решения в арбитраже, если использовать текущие форвардные цены на газ с поставкой зимой 16/17 года, а остальные параметры оставить неизменными, то можно ожидать, что повышение оптовых цен на газ для потребностей населения составит как минимум 47%", - написал Витренко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 13 февраля, Международный валютный фонд потребовал от Украины с 1 апреля 2017 года отмены механизма оплаты коммунальных услуг в рассрочку, так как данная процедура лишь увеличивает задолженность перед "Нафтогазом".

Теги материала: газ, цена, коммунальные услуги, НАК Нафтогаз, подорожание
Новости СМИ2
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