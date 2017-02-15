Соцопрос: Любовь россиян к Путину и Сталину растет

MIGnews.com.ua

Согласно социологическому опросу, отношение граждан Российской Федерации к Иосифу Сталину, Леониду Брежневу и Владимиру Путину значительно улучшается. Новые данные опроса опубликовала некоммерческая организация Левада-центра .

Социологи выяснили, что топ-3 любимых исторических лидеров россиян занимают, соответственно, Путин, Брежнев и Сталин, причем одобрение Сталина достигло исторического максимума за 16 лет. В марте 2016 года с "восхищением", "уважением" и "симпатией" к Сталину относились 37%, то в январе 2017 года это число выросло до 46%.

Число безразличных к советскому вождю за год изменилось с 32 до 22%, но и число недовольных Сталиным также стало расти: если с "неприязнью", "страхом", "отвращением", "ненавистью" в начале 2016 года к нему относились 17%, то в 2017 году - уже 21%.

Заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин объяснил это явление тем, что чем сложнее ситуация в стране, тем больше положительных эмоций вызывает Сталин. Личность Сталина, по мнению социолога, ассоциируется у граждан с "порядком в стране".

"Чем острее положение дел в стране, чем жестче вызовы перед государством, тем более в массовом сознании оказываются востребованы люди с жесткой позицией. В либеральные времена такие настроения падают, сейчас же - время конфликта с Западом и нового витка холодной войны, поэтому мы видим рост симпатии к таким фигурам", - заявил Гражданкин.

С апреля 2006 года по январь 2017 изменилось и положительное отношение россиян к Генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу - от 39% до 47%. С 12 до 9% за этот период снизилось количество респондентов, относящихся к советскому лидеру отрицательно.

Все лучше россияне относятся к Путину. В 2006 году положительно о Путине отзывались 76%, в 2017 году - 83%. Негатив к нему за этот же период снизился с 8 до 5%.

Опрос Левада-центра об отношении к историческим личностям был проведен 20-23 января 2017 года, в котором взяли участие 1,6 тысяч совершеннолетних россиян в 48 регионах страны.