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Киев признали одним из лучших студенческих городов мира 2017 года
15.02.2017 10:26

Киев признали одним из лучших студенческих городов мира 2017 года

Киев попал в сотню лучших студенческих городов мира 2017 года. Об этом говорят результаты рейтинга QS Best Student Cities.

В топ-100 лучших студенческих городов Киев занял 97 место.

По сравнению с другими городами, Киев отличается низкой стоимостью проживания. Также иностранным студентам порекомендовали дополнительно изучить украинский язык для повседневной жизни в городе.

Лучшим университетом Киева признали КНУ им. Т. Шевченка.

Эксперты проанализировали 125 городов, которые они оценивали по шестью критериям: популярность города, финансовая доступность, рейтинг местных университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей, и мнение студентов.

В тройку лучших студенческих городов мира в 2017 году вошли Монреаль, Париж и Лондон.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Харьков стал самым опасным городом в Восточной Европе. Уровень преступности в нем превысил средние восточноевропейские показатели.

 

Теги материала: Киев, мир, рейтинг, студенты, лучший
Новости СМИ2
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