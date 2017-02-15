Услугой "брак за сутки" воспользовались 10 тысяч украинцев

MIGnews.com.ua

Министр юстиции Павел Петренко рассказал, что за год существования пилотного проекта регистрации брака в течение суток, более пяти тысяч украинских пар воспользовались этим сервисом. Петренко заявил, что рассчитывает на поддержку Верховной Рады Украины, чтобы на законодательном уровне закрепить возможность регистрации брака за 24 часа, передает Интерфакс-Украина.

Петренко напомнил, что две недели назад Минюст инициировал перед парламентом внесение изменений в законодательство в части закрепления возможности регистрации брака в течение суток и предоставления функции регистрации местной власти.

Министр также рассказал, что более года назад Минюст в шести украинских городах запустил пилотный проект "Брак за час". В новом году такой сервис стал доступен в 20 городах Украины.

"Сейчас могу официально сказать, что это уже не пилотный, а национальный проект. За это время более пяти тысяч украинских пар зарегистрировали брак по процедуре Минюста",- сообщил глава Минюста.