Появилось новое видео расстрелов на Майдане

MIGnews.com.ua

В свободный доступ поступило новое видео, которое было заснято во время событий Евромайдана и является свидетельством того, что обстрел со стороны силовых структур не был мотивированным, так как активисты не наступали, передает " Громадское ".

Видео было продемонстрировано во время заседания в Святошинском районном суде Киева, которое было добавлено к делу. Вероятнее всего, что съемка велась из гостиницы "Украина". На видео можно увидеть, что огонь ведется из-за грузовиков, которые стоят перед бетонными баррикадами.

Также в кадре видны вспышки и пороховые газы из-за баррикады - огонь ведут лица в черной форме - и одновременно протестующие, которые падают от ранений на Институтской.

"Именно за эти баррикады отходили и находились длительное время, в частности, лица в форме спецподразделения "Беркут", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что данные кадры являются свидетельством того, что наступления со стороны активистов Майдана не было. Целью протестующих было поджечь шины, чтобы создать дымовую завесу.