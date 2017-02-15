Появилось новое видео расстрелов на Майдане

В свободный доступ поступило новое видео, которое было заснято во время событий Евромайдана и является свидетельством того, что обстрел со стороны силовых структур не был мотивированным, так как активисты не наступали, передает "Громадское".
Видео было продемонстрировано во время заседания в Святошинском районном суде Киева, которое было добавлено к делу. Вероятнее всего, что съемка велась из гостиницы "Украина". На видео можно увидеть, что огонь ведется из-за грузовиков, которые стоят перед бетонными баррикадами.
Также в кадре видны вспышки и пороховые газы из-за баррикады - огонь ведут лица в черной форме - и одновременно протестующие, которые падают от ранений на Институтской.
"Именно за эти баррикады отходили и находились длительное время, в частности, лица в форме спецподразделения "Беркут", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что данные кадры являются свидетельством того, что наступления со стороны активистов Майдана не было. Целью протестующих было поджечь шины, чтобы создать дымовую завесу.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 11 февраля, на 56-м году жизни скончался начальник Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского Геннадий Воробьев, который отказался выводить армию против активистов Майдана.