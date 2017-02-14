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Руслана рассказала, кто получит первый билет на Евровидение-2017
14.02.2017 21:51

Руслана рассказала, кто получит первый билет на Евровидение-2017

Известная украинская певица Руслана Лыжичко заявила, что первый билет на песенный конкурс "Евровидения-2017" получит британская журналистка. Об этом она рассказала во время официальной церемонии старта продаж билетов, передает УНН.

Отмечается, что во время церемонии открытия продажи билетов на Евровидение-2017 Руслана получила возможность первой приобрести два билета.

После того, как заказ был сделан и певице вручили сувенирные билеты, Руслана объявила, что первый билет получит британская журналистка.

"Есть человек, который будет чрезвычайно поражен тем, что я подарю ей один билет. Британская журналистка, которая является фаном Евровидения, которая от первой моей победы всегда писала больше всех информации положительной об Украине, ежеминутно она сейчас с нами, каждую секунду она наблюдает за тем, как идет подготовка к Евровидению в Украине. Я считаю, что первый билет заслужила британская журналистка, фан Евровидения ", - сказала Лыжичко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, бывший исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин заявил, что цена билетов на каждое из девяти шоу песенного конкурса "Евровидение" отличается.

То есть люди, которые хотят посмотреть как это происходит дешево - пойдут на НЕ телевизионную часть, а те, кто имеют возможность пойти на телевизионную и попасть в кадр, пойдут на дорогую часть.

Теги материала: Руслана, Евровидение-2017, билеты, Цены, Британия, журналисты
Новости СМИ2
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