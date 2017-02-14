В Мариуполе "украинизировали" памятник Сталевару

Во вторник, 14 февраля, в прифронтовом Мариуполе памятник Сталевару одели в вышиванку, сообщает Новое время.
Стоит отметить, что украинизировали монумент в рамках акции посвященной годовщине местного металлургического завода.
Как сообщал MIGnews.com.ua, директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что в Киеве запланирован демонтаж советского памятника-пушки, который установлен на Арсенальной площади.Памятник был установлен в честь "Погибших рабочих завода Арсенал" и представляет собой историческую ценность и его могут передать в один из музеев города.
Напомним, Польша требует немедленно разобраться с разрушением памятника полякам в Львовской области.В документе подчеркивается, что виновные в разрушении памятника должны быть найдены и наказаны. В ведомстве считают, что подобный акт вандализма вредит польско-украинским отношениям.