В Мариуполе "украинизировали" памятник Сталевару

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, в прифронтовом Мариуполе памятник Сталевару одели в вышиванку, сообщает Новое время .

Стоит отметить, что украинизировали монумент в рамках акции посвященной годовщине местного металлургического завода.

Как сообщал MIGnews.com.ua, директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что в Киеве запланирован демонтаж советского памятника-пушки , который установлен на Арсенальной площади.Памятник был установлен в честь "Погибших рабочих завода Арсенал" и представляет собой историческую ценность и его могут передать в один из музеев города.