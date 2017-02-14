ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Экс-продюсер "Евровидения - 2017" объяснил, от чего зависит цена билета
14.02.2017 19:27

Экс-продюсер "Евровидения - 2017" объяснил, от чего зависит цена билета

Цена билетов на каждое из девяти шоу песенного конкурса "Евровидение" отличается. Об этом сообщил бывший исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин, передает Еспресо.TV.

"Когда мы говорим о стоимости билетов, мы забываем, что это фактически девять шоу. Это будут телевизионные шоу, которые будут транслироваться, три шоу будут записываться, как резервные, а также будет три шоу репетиционных", - сообщил зрителям Александр.

Как сказал Харебин, цена билетов на каждый этап "Евровидения-2017" будет сильно отличаться.

"То есть люди, которые хотят посмотреть как это происходит дешево - пойдут на НЕ телевизионную часть, а те, кто имеют возможность пойти на телевизионную и попасть в кадр, пойдут на дорогую часть" - объяснил экс-продюсер шоу.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, творческая команда, работавшая над проведением песенного конкурса "Евровидение-2017" в Украине, официально заявила о прекращении работы над проведением конкурса, так как после обеспечения команды подтверждением от ЕВС о том, что Евровидение-2017 действительно состоится в Киеве, у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса. 

Теги материала: Евровидение-2017, Евровидение, цена, билеты, телевидение, Украина, Европа
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Украине почти на треть подешевели куриные яйца
Важное
В Украине почти на треть подешевели куриные яйца
Стало известно, когда стартует продажа билетов на "Евровидение-2017"
Важное
Стало известно, когда стартует продажа билетов на "Евровидение-2017"
Команда Евровидения-2017 пожаловалась на отсутствие прозрачности и ушла из проекта
Важное
Команда Евровидения-2017 пожаловалась на отсутствие прозрачности и ушла из проекта  Фоторепортаж
Балчун рассказал, когда "Укрзализныця" повысит цены для пассажиров
Важное
Балчун рассказал, когда "Укрзализныця" повысит цены для пассажиров
Пробуждение супервулкана в Италии грозит всей Европе
Важное
Пробуждение супервулкана в Италии грозит всей Европе
Стали известны имена победителей второго полуфинала "Евровидения-2017"
Важное
Стали известны имена победителей второго полуфинала "Евровидения-2017"  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Чем опасен день Святого Валентина в этом году
Эксклюзив  Чем опасен день Святого Валентина в этом году
14.02.2017
В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане
Эксклюзив  В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане  Видеорепортаж
13.02.2017
В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017
Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
13.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Блокада Донбасса:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика