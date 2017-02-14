Экс-продюсер "Евровидения - 2017" объяснил, от чего зависит цена билета

Цена билетов на каждое из девяти шоу песенного конкурса "Евровидение" отличается. Об этом сообщил бывший исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин, передает Еспресо.TV.
"Когда мы говорим о стоимости билетов, мы забываем, что это фактически девять шоу. Это будут телевизионные шоу, которые будут транслироваться, три шоу будут записываться, как резервные, а также будет три шоу репетиционных", - сообщил зрителям Александр.
Как сказал Харебин, цена билетов на каждый этап "Евровидения-2017" будет сильно отличаться.
"То есть люди, которые хотят посмотреть как это происходит дешево - пойдут на НЕ телевизионную часть, а те, кто имеют возможность пойти на телевизионную и попасть в кадр, пойдут на дорогую часть" - объяснил экс-продюсер шоу.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, творческая команда, работавшая над проведением песенного конкурса "Евровидение-2017" в Украине, официально заявила о прекращении работы над проведением конкурса, так как после обеспечения команды подтверждением от ЕВС о том, что Евровидение-2017 действительно состоится в Киеве, у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса.