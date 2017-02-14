Экс-продюсер "Евровидения - 2017" объяснил, от чего зависит цена билета

MIGnews.com.ua

Цена билетов на каждое из девяти шоу песенного конкурса "Евровидение" отличается. Об этом сообщил бывший исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин, передает Еспресо.TV.

"Когда мы говорим о стоимости билетов, мы забываем, что это фактически девять шоу. Это будут телевизионные шоу, которые будут транслироваться, три шоу будут записываться, как резервные, а также будет три шоу репетиционных", - сообщил зрителям Александр.

Как сказал Харебин, цена билетов на каждый этап "Евровидения-2017" будет сильно отличаться.

"То есть люди, которые хотят посмотреть как это происходит дешево - пойдут на НЕ телевизионную часть, а те, кто имеют возможность пойти на телевизионную и попасть в кадр, пойдут на дорогую часть" - объяснил экс-продюсер шоу.