ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Украине почти на треть подешевели куриные яйца
14.02.2017 16:25

В Украине почти на треть подешевели куриные яйца

С начала текущего года цены на яйца в Украине сократились более чем на 27%, до около 15,29 гривны за десяток. Данную информацию сообщила пресс-служба Украинской аграрной конфедерации.

"Уже около месяца продолжается яичное ценовое "пике" на отечественных потребительских рынках - резкий спад отрасли начался в первой половине января. Всего с начала года яйца подешевели уже более чем на 27%", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба также добавила, что за последние 10 дней яйца подешевели на 18%. За этот период эксперты зафиксировали самый большой спад цен на этот продукт в Харьковской области, на 28,9%, а самый незначительный - в Волынской области, на 12,5%.

К слову, Украина договорилась с Европейской комиссией возобновить экспорт продукции птицеводства украинского производства в страны Европейского союза. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко сообщил, что после анализа цен за январь 2017 года эксперты пришли к выводу, что цены на продукты питания "побили все рекорды". 

По его словам, за этот месяц значительно выросли цены на овощи, так картофель подорожал на 16%, или на 0,84 грн за килограмм. Это связано с тем, что он является основой нашего рациона как самый дешевый продукт в Украине. Морковь подорожала на 9%, или на 0,36 грн, свекла на 8%, или на 0,30 грн. Капуста прибавила в цене 8%, или 0,30 грн, а лук 4%, или 0,17 грн. Причины подорожания заключаются в поднятии тарифов на отопление и электричество, потому что сейчас на хранении это главные статьи расходов на овощи.

Теги материала: яйца, цены, рост, падение, Пике, рынок
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Стало известно, когда стартует продажа билетов на "Евровидение-2017"
Важное
Стало известно, когда стартует продажа билетов на "Евровидение-2017"
"Знатно попилили бабло": соцсети о цене логотипа украинского Евровидения
Важное
Эксклюзив  "Знатно попилили бабло": соцсети о цене логотипа украинского Евровидения
Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей: Цены на продукты питания в Украине "побили все рекорды"
Важное
Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей: Цены на продукты питания в Украине "побили все рекорды"
Кабмин на два месяца отложил снижение цен на лекарства
Важное
Кабмин на два месяца отложил снижение цен на лекарства
Женщина сорвала сессию горсовета Дрогобыча, забросав яйцами чиновников
Важное
Женщина сорвала сессию горсовета Дрогобыча, забросав яйцами чиновников
С 1 февраля цены на 89 медпрепаратов снижены: список
Важное
С 1 февраля цены на 89 медпрепаратов снижены: список

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Чем опасен день Святого Валентина в этом году
Эксклюзив  Чем опасен день Святого Валентина в этом году
14.02.2017
В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане
Эксклюзив  В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане  Видеорепортаж
13.02.2017
В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017
Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
13.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Блокада Донбасса:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика