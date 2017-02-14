В Украине почти на треть подешевели куриные яйца

MIGnews.com.ua

С начала текущего года цены на яйца в Украине сократились более чем на 27%, до около 15,29 гривны за десяток. Данную информацию сообщила пресс-служба Украинской аграрной конфедерации.

"Уже около месяца продолжается яичное ценовое "пике" на отечественных потребительских рынках - резкий спад отрасли начался в первой половине января. Всего с начала года яйца подешевели уже более чем на 27%", - говорится в сообщении.



При этом пресс-служба также добавила, что за последние 10 дней яйца подешевели на 18%. За этот период эксперты зафиксировали самый большой спад цен на этот продукт в Харьковской области, на 28,9%, а самый незначительный - в Волынской области, на 12,5%.

К слову, Украина договорилась с Европейской комиссией возобновить экспорт продукции птицеводства украинского производства в страны Европейского союза.

Как сообщал MIGnews.com.ua, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко сообщил, что после анализа цен за январь 2017 года эксперты пришли к выводу, что цены на продукты питания "побили все рекорды".

По его словам, за этот месяц значительно выросли цены на овощи, так картофель подорожал на 16%, или на 0,84 грн за килограмм. Это связано с тем, что он является основой нашего рациона как самый дешевый продукт в Украине. Морковь подорожала на 9%, или на 0,36 грн, свекла на 8%, или на 0,30 грн. Капуста прибавила в цене 8%, или 0,30 грн, а лук 4%, или 0,17 грн. Причины подорожания заключаются в поднятии тарифов на отопление и электричество, потому что сейчас на хранении это главные статьи расходов на овощи.