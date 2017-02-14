Правительство удешевило одну из услуг украинских мобильных операторов

В Украине отменили оплату абонентами мобильной связи сбора в Пенсионный фонд при отправке благотворительного сообщения.
Такое решение принял Кабинет министров Украины во время заседания во вторник, 14 февраля, информирует пресс-служба Министерства социальной политики.
"Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование не уплачивается абонентами сотовой движимой связи при отправке благотворительного телекоммуникационного сообщения", - подчеркнули в ведомстве.
Так, во время заседания правительство внесло изменения в порядок уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций.
Стоит отметить, что в случае получения благотворительного телекоммуникационного сообщения сумма сбора на обязательное государственное пенсионное страхование засчитывается оператором мобильной связи в счет уменьшения текущих платежей по этому сбору в течение текущего отчетного периода.
Кроме того, предлагается урегулировать вопрос возврата ошибочно или излишне уплаченных сумм сбора.
"Порядок возврата сумм указанного сбора, ошибочно или излишне зачисленных в государственный бюджет, осуществляется по нормам, установленным Бюджетным кодексом Украины и нормативно-правовыми актами, принятыми в его исполнение", - пояснили в министерстве.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 1 февраля в Европейском союзе окончательно согласовали отмену роуминга при осуществлении мобильных звонков.
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