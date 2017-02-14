В столичном вузе студент обнаружил элитную сауну с бассейном рядом с аудиториями

MIGnews.com.ua

Студенты Национального авиационного университета обнаружили в главном корпусе учебного заведения сауну с бассейном для руководителей университета. Об этом пишет в Facebook один из студентов Михаил Химица, опубликовав при этом подтверждающие фото- и видеоматериалы.

Как утверждает студент, сауна находится по соседству с учебными аудиториями.

"Поверьте - сауна под кабинетом рядом с учебной аудиторию - это ничто в вузе, окруженном новостройками, уничтоженной инфраструктурой, падающими лифтами и присвоенным госимуществом" - написал юноша.

Студент воспользовался моментом и задал руководящему составу университета все накопившееся и наболевшие у него вопросы.

"Неужели вы так мало нагребли за 8 лет пребывания в НАУ? Неужели вам было мало продать земли под застройку, уничтожить спорткомплекс, уничтожить аэродинамическую трубу, распродать общежития, воровать деньги через закупку самолетов или даже туалетной бумаги? Миллионные зарплаты, частные дома, автопарки! Вам мало?" - обратился он к учредителям ВУЗа.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, МОН отборало лицензии у университетов Крыма и оккупированных территорий Донбасса.