Российская певица Чичерина записала клип про террористов Гиви и Моторолу

MIGnews.com.ua

Российская певица Юлия Чичерина записала клип на песню "Рвать", которое посвящено "героям Донбасса".

Видеоклип опубликован на Youtube-канале певицы.

Стоит отметить, что в клипе использованы кадры боевых действий на Донбассе со стороны боевиков, постоянно фигурируют убитые террористы Николай Толстых с позывным "Гиви" и Арсен Павлов, известный как "Моторола".

К тому же, в клип также попало два фрагмента проходившего на Майдане в Киеве прощания с погибшими украинскими военными.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, журналист Юрий Бутусов сообщил, что в оккупированном Донецке погиб главарь штурмового "батальона "Сомали" Николая Толстых "Гиви" .