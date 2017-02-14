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Российская певица Чичерина записала клип про террористов Гиви и Моторолу
14.02.2017 15:18

Российская певица Чичерина записала клип про террористов Гиви и Моторолу  Видеорепортаж

Российская певица Юлия Чичерина записала клип на песню "Рвать", которое посвящено "героям Донбасса".

Видеоклип опубликован на Youtube-канале певицы.

Стоит отметить, что в клипе использованы кадры боевых действий на Донбассе со стороны боевиков, постоянно фигурируют убитые террористы Николай Толстых с позывным "Гиви" и Арсен Павлов, известный как "Моторола".

К тому же, в клип также попало два фрагмента проходившего на Майдане в Киеве прощания с погибшими украинскими военными. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, журналист Юрий Бутусов сообщил, что в оккупированном Донецке погиб главарь штурмового "батальона "Сомали" Николая Толстых "Гиви".

Ранее стало известно о том, что в воскресенье, 16 октября, в Донецке был убит один из лидеров боевиков Моторола. При этом сообщалось, что смерть наступила в результате взрыва в лифте дома, где он проживал. Боевики сразу же обвинили в покушении украинскую диверсионно-разведывательную группу.

Теги материала: певица, Чичерина, клип, Донбасс, боевики, Гиви, Моторола, видео
Новости СМИ2
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