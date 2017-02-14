На побережье Новой Зеландии начали взрываться тела мертвых дельфинов

MIGnews.com.ua

Новозеландские власти начали спасательную операцию по сохранению китов, которые не так давно выбросились на берег, но их усилия оказались напрасными. Дельфины опять оказываются на берегу, где взрываются в результате аккумуляции газов в их организме, сообщает National Geographic .

Неподалеку мыса Фаруэлл в Новой Зеландии произошла экологическая трагедия: на побережье оказались не менее 400 дельфинов-гринд (Globicephala melas) из семейства китообразные. До того как волонтеры начали предпринимать что-то для их спасения, около 200 животных уже погибли. Выживших же срочным образом начали возвращать в воду.

Лишь во время прилива стает возможным перемещение китов в воду, в иное же время волонтеры присматривают за животными. Время от времени переворачивать и поливать их водой - вот, что требуется от людей, ведь, если дельфины окажутся в "неподходящем" положении они могут просто задохнуться.

Но ожидаемой пользы от приливов не обнаружили: дельфины, которых отправили на глубину, продолжают возвращаться к берегу. По словам экспертов, причиной этого служат сигналы, которые умирающие животные посылают собратьям. На протяжении последних дней возле берега оказались пару десятков спасенных китов, и теперь количество умирающих особей близко к числу 700. Несмотря на все усилия людей, которые даже создали живую цепь, дабы не пустить новых животных, гринды продолжают умирать, причем страшной и мучительной смертью: от голода и от регулярных атак акул.

Не менее важной проблемой является утилизация тел мертвых, ведь киты - очень большие животные: тела самцов порой достигают 8,5 м, а масса - 3 800 кг. Хоть самки и чуть меньше, ног эта разница незначительна. Экологи просто-напросто не успевают очищать берег от трупов, а ведь после гибели в телах животных собираются газы, из-за которых они взрываюся.

Место гибели дельфинов сейчас не доступно для жителей, пляж закрыли и пускают туда лишь волонтеров и специалистов, которые своими силами откачивают газ из туш, не дожидаясь прибытия спецтранспорта. Сейчас поднимается вопрос о возведении забора, который бы помогал телам не уходить обратно в море. Киты - социальные животные, путешествие группами - не удивительно для них, но в чем причина их самоубийства эксперты все еще не определили.