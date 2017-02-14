В Австрии арестовали мужчину, который старался быть похожим на Гитлера

MIGnews.com.ua

На днях в Австрии арестовали мужчину, который старался быть похожим на нацистского лидера Адольфа Гитлера, сообщил ВВС .

Стоит отметить, что этот 25-летний молодой человек, который называет себя Гаральдом Гитлером, пытался быть похожим на нацистского лидера Адольфа Гитлера. Австрийские власти обвиняют его в прославлении нацизма.

По данным источника, задержанный фотографировался возле дома в родном городе Гитлера Брайнау-ам-Инн. Вскоре фото Гарольда появились на сайте одного из австрийских таблоидов.

До этого его замечали в Вене и в Граце.

"Его действия - не шутка и не артистическое выступление, он относился к своему образу абсолютно серьезно" - объясняют ситуацию в местной полиции.