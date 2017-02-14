Обнаженные девушки вновь появятся на страницах Playboy

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, американский журнал Playboy анонсировал возвращение фотографий обнаженных девушек на свои страницы, сообщает ВВС .

По данным источника, о том, что политика отказа от снимков обнаженных девушек было ошибкой, заявил сам директор Playboy Купер Хефнер.

Стоит отметить, что пользователи социальных сетей поддержали возвращение к старому формату легендарного глянца, но некоторые из них считают, что это решение было принято из-за падения продаж журнала на фоне доступности бесплатной порнографии.

Для сравнения в 70-х годах тиражи Playboy достигали 5,6 миллионов экземпляров, а в 2016 году упали до 700 тысяч.