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Обнаженные девушки вновь появятся на страницах Playboy
14.02.2017 09:19

Обнаженные девушки вновь появятся на страницах Playboy

В понедельник, 13 февраля, американский журнал Playboy анонсировал возвращение фотографий обнаженных девушек на свои страницы, сообщает ВВС.

По данным источника, о том, что политика отказа от снимков обнаженных девушек было ошибкой, заявил сам директор Playboy Купер Хефнер.

Стоит отметить, что пользователи социальных сетей поддержали возвращение к старому формату легендарного глянца, но некоторые из них считают, что это решение было принято из-за падения продаж журнала на фоне доступности бесплатной порнографии.

Для сравнения в 70-х годах тиражи Playboy достигали 5,6 миллионов экземпляров, а в 2016 году упали до 700 тысяч.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 63-летняя модель снялась для спортивного журнала. Кристи и дочери позировали в одних купальниках, демонстрируя, что возраст - это всего лишь цифра.

Теги материала: плейбой, журнал, глянец, модели, возвращение, ФОТО
Новости СМИ2
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