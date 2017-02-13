В Тернопольськой области нашли тайник с архивами ОУН

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В понедельник, 13 февраля, сотрудники СБУ обнаружили тайник с архивами ОУН в Тернопольской области, сообщает Zn.ua .

По данным источника, недалеко возле населенного пункта Теребовля СБУ в ходе проверки информации о незаконном хранении оружия случайно обнаружили неизвестный архив Организации украинских националистов, который был спрятан в металлическом бидоне в заброшенном здании.

Стоит отметить, что найденные документы были завернуты в страницы советских газет.

"Поверхностный осмотр находки позволяет предположить принадлежность документов к архиву Теребовлянского районного провода ОУН, который действовал на территории области в 40-х годах прошлого века", - объясняют эксперты.