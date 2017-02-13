Стало известно, когда стартует продажа билетов на "Евровидение-2017"

MIGnews.com.ua

Продажа билетов на репетиции, полуфиналы и финал песенного конкурса "Евровидение-2017", начнется уже со вторника, 14 февраля, передает УНН со ссылкой на UA:Первый.

"Билеты на песенный конкурс Евровидение-2017 поступят в продажу 14 февраля в 20:15. Около 70 тысяч билетов будут проданы на 9 концертов песенного конкурса, который пройдет в мае в Международном выставочном центре в Киеве. В частности, они будут продаваться на 6 репетиций, два полуфинала и финал Евровидения-2017", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цена билетов будет варьироваться от 8 до 500 евро, а приобрести их можно будет на сайте www.concert.ua.

"Мы рады, что билеты поступили в продажу так быстро, несмотря на некоторую задержку. Уверены, что НТКУ нашла надежного партнера, компанию Concert.ua, и их сервис станет удобным способом приобрести билеты на долгожданное событие для огромного количества фанов Евровидения из разных стран. Также мы убеждены, что все, кто приобретет билеты, прекрасно проведут время в Киеве уже в мае этого года", - сказал исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд.

Стоит напомним, 62-й международный песенный конкурс "Евровидение-2017" весной будет принимать столица Украины. В конкурсе примут участие 43 страны. Главной ареной станет Международный выставочный центр.

Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в понедельник, 13 февраля, творческая команда, работавшая над проведением песенного конкурса "Евровидение-2017" в Украине, официально заявила о прекращении работы над подготовкой и проведением конкурса.

Отмечается, что в декабре после обеспечения команды подтверждением от ЕВС о том, что Евровидение-2017 действительно состоится в Киеве, у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса, которого наделили полным контролем всех аспектов Евровидения в Украине.