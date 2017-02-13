У Кличко показали эскизы внешнего вида станций метро на Виноградаре

MIGnews.com.ua

Киевская городская госадминистрация показала проекты внешнего вида двух станций метрополитена "Мостицкая" и "Проспект Правды" на жилом массиве Виноградарь, к сооружению которых намерены приступить уже в конце 2017 года.

Соответствующие эскизы опубликовал сайт украинской столицы 44.ua .

Стоит отметить, что по словам заместителя главы КГГА Ильи Сагайдака уточнил, что не окончательный вариант.

"Проект будет еще дорабатываться, так как ТЭО строительства находится на стадии прохождения экспертизы", - подчеркнул чиновник.

Эскиз станции метро "Мостицкая":

Эскиз станции метро "Проспект Правды":