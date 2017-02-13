У Кличко показали эскизы внешнего вида станций метро на Виноградаре

Киевская городская госадминистрация показала проекты внешнего вида двух станций метрополитена "Мостицкая" и "Проспект Правды" на жилом массиве Виноградарь, к сооружению которых намерены приступить уже в конце 2017 года.
Соответствующие эскизы опубликовал сайт украинской столицы 44.ua.
Стоит отметить, что по словам заместителя главы КГГА Ильи Сагайдака уточнил, что не окончательный вариант.
"Проект будет еще дорабатываться, так как ТЭО строительства находится на стадии прохождения экспертизы", - подчеркнул чиновник.
Эскиз станции метро "Мостицкая":
Эскиз станции метро "Проспект Правды":
Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что уже в конце текущего года планируется старт строительства метро на Виноградарь и в течение трех лет введение в эксплуатацию двух новый станций метрополитена "Проспект Правды" и "Мостицкая".