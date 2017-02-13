ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
У Кличко показали эскизы внешнего вида станций метро на Виноградаре
13.02.2017 18:32

У Кличко показали эскизы внешнего вида станций метро на Виноградаре  Фоторепортаж

Киевская городская госадминистрация показала проекты внешнего вида двух станций метрополитена "Мостицкая" и "Проспект Правды" на жилом массиве Виноградарь, к сооружению которых намерены приступить уже в конце 2017 года.

Соответствующие эскизы опубликовал сайт украинской столицы 44.ua.

Стоит отметить, что по словам заместителя главы КГГА Ильи Сагайдака уточнил, что не окончательный вариант.

"Проект будет еще дорабатываться, так как ТЭО строительства находится на стадии прохождения экспертизы", - подчеркнул чиновник.

Эскиз станции метро "Мостицкая":

Эскиз станции метро "Проспект Правды":

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что уже в конце текущего года планируется старт строительства метро на Виноградарь и в течение трех лет введение в эксплуатацию двух новый станций метрополитена "Проспект Правды" и "Мостицкая".

Теги материала: метро, станция, КГГА, Виталий Кличко, эскиз, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [31] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Ужгороде выбрали самые вкусные блины на гастрономическом фестивале
Важное
В Ужгороде выбрали самые вкусные блины на гастрономическом фестивале  Фоторепортаж
Минобороны до лета закупит 112 тыс. комплектов новых сухпайков
Важное
Минобороны до лета закупит 112 тыс. комплектов новых сухпайков  Фоторепортаж
В Киеве прошла международная неделя моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days
Важное
В Киеве прошла международная неделя моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days  Фоторепортаж
В КГГА назвали точные сроки реконструкции метро "Левобережная"
Важное
В КГГА назвали точные сроки реконструкции метро "Левобережная"
Чем запомнился первый полуфинал Национального отбора на "Евровидение-2017"
Важное
Чем запомнился первый полуфинал Национального отбора на "Евровидение-2017"  Фоторепортаж
"Снова будет огромное количество шуток": Виталий Кличко в прямом эфире сыграл на гитаре
Важное
Эксклюзив  "Снова будет огромное количество шуток": Виталий Кличко в прямом эфире сыграл на гитаре  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане
Эксклюзив  В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане  Видеорепортаж
13.02.2017
В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017
Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
13.02.2017
Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
Эксклюзив  Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
13.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика