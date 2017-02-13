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Журналист на два месяца стал охранником ради репортажа о жизни в тюрьме Британии
13.02.2017 17:46

Журналист на два месяца стал охранником ради репортажа о жизни в тюрьме Британии

Журналист BBC тайно устроился на работу в мужскую тюрьму Британии Аклингтон (графство Нортумберленд) и проработал там два месяца, передает Lenta.ru.

Все это время он снимал то, что происходило вокруг него на скрытую камеру. Так, жизнь 1348 заключенных он показал на весь мир, опубликовав 13 февраля снятое видео на сайте телеканала.

В материалах репортера можно проследить многочисленные нарушения правил внутреннего распорядка тюрьмы. Самые впечатляющие - несколько неохраняемых входов и выходов тюрьмы, которые не имеют даже сигнализации, дыра в стене внутри помещения, немногочисленные подкопы под оградой, а также незаконный ввоз и употребление наркотиков.

Журналист утверждает, что большинство надзирателей не пытаются вмешиваться в жизнь заключенных и даже игнорируют регулярные драки и употребление спайсов уголовников. Причина такого поведения - боязнь сотрудников тюрьмы спровоцировать массовый бунт, так как, если он начнется – подкрепление  просто-напросто не успеет помочь работникам Аклингтона.

По словам работника BBC, мало того, что преступники свободно разгуливают по территории исправительного учреждения, они еще и свободно выходят за его границы. Но за время проведенное в тюрьме журналист не стал свидетелем ни одного побега, ведь заключенные выходят за территорию исключительно ради контрабанды наркотиков.

Репортеру не раз попадались на глаза находящиеся "под кайфом" осужденные, которые спокойно гуляли рядом. Еще одним наблюдением журналиста стало то, что многие попали в тюрьму именно в связи с продажей и употреблением незаконных веществ, за что и были осуждены. Репортер утверждает, что пребывание в Аклингтоне не только не помагает наркоманам, а, наоборот, усугубляет ситуацию с зависимостью.

В результате опубликования журналистского расследования, журналист добился того, что Министерство юстиции Великобритании решило провести серьезную проверку в одной из крупнейших мужских тюрем Аклингтоне.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Турции из полиции освободили журналистку ВВС Хатис Камер, по информации семьи и адвоката, ее обвинили в поддержке террористической организации Рабочей партии Курдистана, но не имели достаточно доказательств этого.

Теги материала: Британия, тюрьма, Журналист, расследование, BBC
Новости СМИ2
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