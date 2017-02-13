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Повышение стоимости проезда коснулось и жителей Харькова: маршрутки подорожали до 6,5 грн
13.02.2017 16:54

Повышение стоимости проезда коснулось и жителей Харькова: маршрутки подорожали до 6,5 грн

Начиная с воскресенья, 12 февраля, в Харькове практически все перевозчики города подняли стоимость проезда в маршрутках.

Такое заявление сделал директор департамента инфраструктуры мэрии Сергей Дульфан, передает Сегодня.

Так, в большинстве автобусов появились ценники с цифрами 6 и 6,5 грн. Жители города возмущены повышением тарифов на проезд, однако сами перевозчики утверждают, что это необходимая мера для продолжения их деятельности.

"Согласно действующему законодательству они самостоятельно устанавливают стоимость проезда. Перевозчики подали тарифы в горсовет - мы согласовали. Повышение составило в основном одну гривну, на некоторых маршрутах - меньше", - подчеркнул чиновник.

Стоит отметить, что согласно информации, которая содержится в объявлениях о новой цене, появившихся в маршрутках, подорожание связано с ростом стоимости топлива и запчастей.

"Перевозчики являются такими же работниками, как и все остальные, и повышение минимальной зарплаты, увеличение доли налогов их тоже коснулось. Если учесть ползущую инфляцию, когда ежедневно все дорожает, включая запчасти и ГСМ, основания для этого у них есть", - убежден Дульфан.

Также он напомнил, что последний раз стоимость проезда в харьковских маршрутках повышали весной 2015 года. По его словам, еще одной причиной, по которой перевозчики решились поднять цену на проезд, стала информация о скором подорожании проезда в городском электротранспорте. 

"Ранее они (частные перевозчики, - ред.) не могли поднимать цену, поскольку боялись потерять пассажиров из-за большой разницы в цене с трамваями и троллейбусами", - пояснил чиновник.

В свою очередь хозяева частных маршрутов утверждают, что даже такое повышение стоимости проезда не является для них панацеей.

"Мы не сокращаем водителей, не убираем рабочие места, поэтому вынуждены были пойти на этот шаг, чтобы хоть как-то существовать. Для нас это повышение - капля в море", - уверяет директор транспортного предприятия ООО "Нэмо, ЛТД" Рафик Гадиров.

Также он отметил, что решил поднять стоимость проезда на всех своих маршрутах, кроме одного - №223, где установлен бесплатный проезд для льготников. На таких социальных автобусах тариф остался прежним - 1 грн. Вместе с тем он высказал недовольство тем фактом, что льготники пользуются всеми автобусами, однако за безбилетный проезд в прошлом году компания компенсации так и не получила. 

Прокомментировать сложившуюся ситуацию с проездом и тарифами на него согласился и один из водителей маршрутки. Так, по его словам, если на маршрут выпускают большой автобус, то на его заправку в течене дня уходит около 3 тыс. грн. 

"Эти траты не покрывала выручка, и большие автобусы в последнее время просто перестали выезжать", - пожаловался водитель. 

Касательно же маршруток меньшего размера, то для их заправки в день нужно около 1,5 тыс. грн, однако в утренние часы они не могут вместить всех пассажиров.

Такое положение дел подтвердил и Дульфан:

"Действительно, эксплуатация больших автобусов на разных маршрутах была приостановлена из-за того, что при существующем расходе топлива и загрузке не в час пик не хватало кассы, чтобы покрыть затраты".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 13 февраля, в отдельных маршрутках, курсирующих в Киеве и Киевской области, опять поднимут цены на проезд.

Теги материала: маршрутка, тариф, подорожание, проезд, Харьков
Новости СМИ2
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