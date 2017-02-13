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Команда Евровидения-2017 пожаловалась на отсутствие прозрачности и ушла из проекта
13.02.2017 16:36

Команда Евровидения-2017 пожаловалась на отсутствие прозрачности и ушла из проекта  Фоторепортаж

В понедельник, 13 февраля, творческая команда, работавшая над проведением песенного конкурса "Евровидение-2017" в Украине, официально заявила о прекращении работы над подготовкой и проведением конкурса, передает Страна.

"Мы, команда Евровидения, для которых этот конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению конкурса. Это был не только уникальный опыт и уникальные знания, но и уникальные человеческие отношения, которые являются для нас не меньшей ценностью. Мы идем, чтобы дать возможность этому конкурсу состояться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре после обеспечения команды подтверждением от ЕВС о том, что Евровидение-2017 действительно состоится в Киеве, у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса, которого наделили полным контролем всех аспектов Евровидения в Украине.

"Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована. Мы неоднократно письменно и устно сообщали об этом руководство НТКУ (ОАО "НОТУ"), руководству  Госкомтелерадио, представителям Кабмина, мы пытались найти компромиссные решения и прилагали все усилия для дальнейшей реализации проекта", - сообщается в документе.

Также организаторы пожаловались, что за это время, кроме презентации результатов работы нашей команды, проведенной за период сентябрь - декабрь 2016 года, новым руководством песенного конкурса не было проведено ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки.

"Предложенная нам новая структура управления конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров, - все это, на наш взгляд, мешает качественной и своевременной подготовке к проведения конкурса в Украине", - сообщили в заявлении организаторы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, победитель конкурса Евровидение 2014 года певец Том Вьюверт сообщил о том, что хочет завершить свою музыкальную карьеру в образе травести-дивы Кончиты Вурст. 

Теги материала: Евровидение-2017, организаторы, заявление, документ, жалобы, конкурс, песни, Украина, обязанности, устранить, творчество
Новости СМИ2
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