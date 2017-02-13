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Балчун рассказал, когда "Укрзализныця" повысит цены для пассажиров
13.02.2017 16:13

Балчун рассказал, когда "Укрзализныця" повысит цены для пассажиров

Повышение тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки будет возможно только после улучшения уровня сервиса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун.

Он отметил, что индексация тарифов на перевозки - жизненно важный вопрос для "Укрзализныци", но очень раздражающий для грузоотправителей и пассажиров. Глава УЗ отметил, что тема повышения цен обсуждается на всех уровнях, но решение будет принято только после улучшения сервиса для пассажиров. 

"Пассажирские перевозки - это наша уникальная публичная миссия, которую никто другой, кроме нас, не способен обеспечить. Это большие возможности, но и большая ответственность. Дискутируем об индексации пассажирских тарифов в своем кругу, на правлении, при стратегической сессии с нашей пассажирской вертикалью, в высоких правительственных кабинетах. На сегодня склоняемся к следующей модели: сначала показываем реальные результаты улучшения сервиса для пассажиров, задействуем внутренние резервы для оптимизации работы пассажирского хозяйства, добиваемся от работников надлежащего отношения к своим обязанностям. И только потом возвращаемся к теме тарифов", - пояснил Балчун.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, тарифный комитет Министерства инфраструктуры поддержал повышение тарифов на железнодорожные перевозки в 2017 году.  По словам Балчуна, повышение коснется не только пассажирских, но и грузовых перевозок.

Теги материала: Укрзализныця, тарифы, перевозки, пассажиры, билеты, поезд
Новости СМИ2
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