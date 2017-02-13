ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Белорусы во время концерта Brutto стали на колени за умерших героев АТО
13.02.2017 15:21

Белорусы во время концерта Brutto стали на колени за умерших героев АТО

В Беларуси на концерте рок-группы Brutto 12 февраля, во время исполнения песни "Гарри", посвященной украинским бойцам в АТО, белорусы почтили память украинских героев, которые погибли на Донбассе, и выразили сочувствие украинскому народу. Об этом сообщает "Белсат".

Когда звучала композиция, зал встал на колени.

При этом зал Ледового дворца, где и проходил музыкальный концерт, был полностью заполнен поклонниками, а билеты были проданы на 100%.

Не обошлось и без инцидентов. Так, люди в штатском с рациями подбегали к тем, кто пытался развернуть белорусский национальный флаг. Украинский флаг, который развернули через несколько песен, также пришлось свернуть.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее,в Харькове не разрешили переменивать проспекта Героев Сталинграда в честь погибшего бойца АТО

Теги материала: АТО, Белорусь, Brutto, песня, память
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [115] всего оценили 14
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Команда Евровидения-2017 пожаловалась на отсутствие прозрачности и ушла из проекта
Важное
Команда Евровидения-2017 пожаловалась на отсутствие прозрачности и ушла из проекта  Фоторепортаж
В Авдеевку начали возвращаться эвакуированные жители
Важное
В Авдеевку начали возвращаться эвакуированные жители  Видеорепортаж
Штаб АТО: Боевики 59 раз обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов
Важное
Штаб АТО: Боевики 59 раз обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов  Видеорепортаж
Порошенко предложили назначить нардепам -"прогульщикам" наказание в виде командировки в зону АТО
Важное
Порошенко предложили назначить нардепам -"прогульщикам" наказание в виде командировки в зону АТО
В Авдеевку вернутся эвакуированные жители
Важное
В Авдеевку вернутся эвакуированные жители
Похороны Гиви хотят сделать масштабными и принудительно сгоняют людей
Важное
Похороны Гиви хотят сделать масштабными и принудительно сгоняют людей

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017
Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 13-19 февраля
13.02.2017
Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
Эксклюзив  Первый конфликт Путина и Трампа: что произошло на самом деле
13.02.2017
"Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
Эксклюзив  "Углю альтернативы нет, а Гройсману - есть": соцсети о громком заявлении премьер-министра
13.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика