Белорусы во время концерта Brutto стали на колени за умерших героев АТО

MIGnews.com.ua

В Беларуси на концерте рок-группы Brutto 12 февраля, во время исполнения песни "Гарри", посвященной украинским бойцам в АТО, белорусы почтили память украинских героев, которые погибли на Донбассе, и выразили сочувствие украинскому народу. Об этом сообщает "Белсат" .

Когда звучала композиция, зал встал на колени.

При этом зал Ледового дворца, где и проходил музыкальный концерт, был полностью заполнен поклонниками, а билеты были проданы на 100%.

Не обошлось и без инцидентов. Так, люди в штатском с рациями подбегали к тем, кто пытался развернуть белорусский национальный флаг. Украинский флаг, который развернули через несколько песен, также пришлось свернуть.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее,в Харькове не разрешили переменивать проспекта Героев Сталинграда в честь погибшего бойца АТО.