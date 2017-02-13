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Опубликован график возможных отключений электроэнергии по всей Украине
13.02.2017 14:38

Опубликован график возможных отключений электроэнергии по всей Украине

С понедельника, 13 февраля, в Украине могут начать отключение электростанций. Причиной отключения украинских ТЭС стала блокада железной дороги на Донбасс и невозможность доставить уголь с неподконтрольных Украине территорий, пишет Багнет.

Запасы угля на большинстве украинских электростанций достигли критически низкого уровня. Причиной этого стала блокада железной дороги на Донбасс и невозможность доставить с неподконтрольной Украине территории необходимый антрацит. Об этом заявил источник в Министерстве топлива и энергетики.

"Ситуация критическая. Таких низких запасов угля не было на ТЭС даже в 2014 году в разгар военных действий. Начиная с понедельника, по оперативным данным, могут начаться отключения электростанций", - заявил источник. Ниже опубликован график возможных отключений.

По словам источника,  до конца дня воскресенья угля хватило на Углегорской, Приднепровской ТЭС. На Славянской, Кураховской, Запорожской запасы угля иссякнут в понедельник вечером. На Мироновской, Змиевской -  до конца дня вторника, на остальных ТЭС, кроме Трипольской, до конца дня среды. Трипольская ТЭС, обеспечивающая электроэнергией Киевскую область, остановится в следующую пятницу.

"Мы пытаемся решить проблему с импортом угля из Польши и ЮАР, но оперативно организовать его поставку в нужном объеме не удастся", - утверждает источник в министерстве.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Антикризисный энергетический штаб на сегодняшнем заседании рассмотрит возможность веерных отключений электроэнергии из-за снижения запасов угля на складах украинских электростанций.

Теги материала: Минэнергетики, ТЭС, блокада, Донбасс, электроенергия, веерные отключения
Новости СМИ2
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