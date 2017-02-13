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Победителем World Press Photo 2017 стал снимок убийства российского посла в Турции
13.02.2017 13:58

Победителем World Press Photo 2017 стал снимок убийства российского посла в Турции  Фоторепортаж

Эксперты определили победителей конкурса World Press Photo 2017. В соревновании принимали участие 5 034 фотографа из 125 стран мира, которые прислали 80408 фотографий. Победителями стали 45 настоящих профессионалов своего дела, представляющих 25 стран.

На снимках, которые победили в разных категориях конкурса, представлены разные события, которыми жил мир последний год. В частности, на них можно найти протесты в США, путешествия мигрантов по морю внутри переполненных кораблей, детей, больных вирусом Зика и их родителей, наводнение в Македонии, теракты в разных странах, похороны Фиделя Кастро, убийства людей представителями "Исламского государства",  вооруженные противостояния в Сирии, Ливии, Ираке, работу спасателей, убийство российского посла в Турции.

Тем не менее главный приз завоевал снимок убийства российского посла в Турции. 

По материалам TIME.

 

Теги материала: конкурс, фотограф, фотография, победитель, событие
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