Победителем World Press Photo 2017 стал снимок убийства российского посла в Турции

MIGnews.com.ua

Эксперты определили победителей конкурса World Press Photo 2017. В соревновании принимали участие 5 034 фотографа из 125 стран мира, которые прислали 80408 фотографий. Победителями стали 45 настоящих профессионалов своего дела, представляющих 25 стран.

На снимках, которые победили в разных категориях конкурса, представлены разные события, которыми жил мир последний год. В частности, на них можно найти протесты в США, путешествия мигрантов по морю внутри переполненных кораблей, детей, больных вирусом Зика и их родителей, наводнение в Македонии, теракты в разных странах, похороны Фиделя Кастро, убийства людей представителями "Исламского государства", вооруженные противостояния в Сирии, Ливии, Ираке, работу спасателей, убийство российского посла в Турции.

Тем не менее главный приз завоевал снимок убийства российского посла в Турции.