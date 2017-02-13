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В Авдеевке закроют пункты жизнеобеспечения
13.02.2017 11:55

В Авдеевке закроют пункты жизнеобеспечения

В понедельник, 13 февраля, ГСЧС Донецкой области приняла решение закрыть пункты жизнеобеспечения из-за отсутствия обращений граждан, сообщает Страна.ua.

Стоит отметить, что за время работы пунктов жизнеобеспечения население получило 11,196 тысячи продуктовых и промышленных наборов.

Кроме этого, на данный момент из Авдеевки эвакуировано 298 лиц, среди них 42 человека пожилого возраста и 135 детей.

По словам главы Авдеевской военно-гражданской администрации Павла Малыхина, инфраструктура в данном населенном пункте полностью восстановлена и вчера 22 человека решили вернуться.

"Единственная проблема - это восстановление жилья граждан, поврежденного из-за обстрелов" - добавил Малыхин.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 10 февраля, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прибыл с визитом в Авдеевку Донецкой области, которая на минувшей неделе неоднократно подвергалась обстрелам со стороны боевиков.  

Теги материала: ГСЧС, Авдеевка, эвакуация, обстрел, инфраструктура
Новости СМИ2
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