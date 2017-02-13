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Пробуждение супервулкана в Италии грозит всей Европе
13.02.2017 11:12

Пробуждение супервулкана в Италии грозит всей Европе

Ученые, изучив спящий вулкан возле Неаполя, расположенный на территории Флегрейских полей, обнаружили неактивную земную кору и первые признаки неизбежного пробуждения, сообщает УНИАН.

Стоит отметить, что последнее извержение самого крупного вулкана в Европе произошло 39 тысяч лет назад, стерев с лица Земли неандертальцев. Грядущее извержение тоже может навсегда изменить европейский континент.

По словам французских и итальянских ученых под жерлом вулкана скопилось большое количество газов, которые находятся под давлением.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в районе итальянского вулкана Этна произошло полсотни подземных толчков. Магнитуда некоторых землетрясений превышала 3 балла и достигала максимума в 3,5 балла. Эпицентр толчков находился на глубине 14-15 км на южном склоне вулкана Этна.

Теги материала: вулкан, Италия, извержение, извержение вулкана, ученые, Европа
Новости СМИ2
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