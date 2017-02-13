Пробуждение супервулкана в Италии грозит всей Европе

MIGnews.com.ua

Ученые, изучив спящий вулкан возле Неаполя, расположенный на территории Флегрейских полей, обнаружили неактивную земную кору и первые признаки неизбежного пробуждения, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что последнее извержение самого крупного вулкана в Европе произошло 39 тысяч лет назад, стерев с лица Земли неандертальцев. Грядущее извержение тоже может навсегда изменить европейский континент.

По словам французских и итальянских ученых под жерлом вулкана скопилось большое количество газов, которые находятся под давлением.