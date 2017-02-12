В Ужгороде выбрали самые вкусные блины на гастрономическом фестивале

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В воскресенье, 12 февраля, в Ужгороде прошел восьмой гастрономический фестиваль "Ужгородская палачинта (блин)" в Боздошском парке. Об этом сообщает УНН.

В рамках фестиваля, который продолжался два дня, были выбраны самые вкусные блины, их авторами являются волонтеры Движения поддержки закарпатских военных, они получили "Золотую палачинтовку (сковороду)".

Кулинары, производители молочной и мясной продукции, виноделы и пчеловоды, мастера хендмейда, представители инициативной общины Ужгорода и волонтеры восьмой год подряд собирают тысячи туристов на фестиваль перед Масленицей. На "Ужгородской паланчите" представлены блины с различными начинками, блюда закарпатской кухни и вино, которыми можно полакомиться, также там можно пополнить запас молочной и мясной продукции.

В 2017 году самыми вкусными стали блины из локации "Медвежий остров", приготовленные закарпатскими волонтерами, их блины имели как минимум 15 разновидностей начинки. Например, в блинах можно было найти мясо, печень, ветчину, жульен, грибы, капусту, красную икру, сыр, кокосовый крем, яблоки, киви, бананы, морковь и творог.