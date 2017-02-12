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В Авдеевку начали возвращаться эвакуированные жители
12.02.2017 18:25

В Авдеевку начали возвращаться эвакуированные жители  Видеорепортаж

Сотрудник Центра военно-гражданского сотрудничества, полковник Вячеслав Раевский сообщил, что в воскресенье, 12 февраля, жители города Авдеевка в Донецкой области, которые были эвакуированы в связи с обстрелами незаконных вооруженных формирований, начали возвращаться обратно. Соответствующее видео опубликовано на канале Военное телевидение Украины на YouTube.

Полковник рассказал, что, когда началась активная фаза боевых действий, из Авдеевки вывезли как минимум 300 человек, среди которых были взрослые и дети.

Он добавил, что сегодня в город вернулись 22 человека, которых работники центра вывезли с помощью двух автобусов и сопроводили в дороге.

Ранее беженцев приняли в других городах Донецкой области, например, в Святогорске. Жители, которые вернулись в Авдеевку, поблагодарили руководителей санаториев и пансионатов, в которых находились после эвакуации. Также они выразили благодарность военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые защищали Авдеевку, и всех граждан Украины, присылавших гуманитарную помощь жителям города с начала эскалации вооруженного конфликта.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Авдеевке восстановили 149 домов, пострадавших в результате обстрелов боевиков.

Теги материала: Донецкая область, Авдеевка, мирные жители, АТО, эвакуация, обстрел, боевики, видео
Новости СМИ2
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