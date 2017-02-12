Нацполиция опубликовала советы родителям о том, как спасти детей от суицидных соцгрупп

MIGnews.com.ua

На сайте Национальной полиции информация о том, как уберечь детей от суицида, а также ряд ссылок, где можно получить квалифицированную помощь.

"Как предотвратить детские суициды: советы родителям от Департамент киберполиции Национальной полиции Украины (+ СПИСОК аккаунтов из Украины). Алгоритм действий злоумышленников, которые доводят ребенка до самоубийства, признаки участия ребенка в подобных группах в социальных сетях, список учетных записей, которые зарегистрировались с территории Украины, а также контакты подразделений киберполиции, куда следует обращаться в случае обнаружения опасности - что необходимо знать родителям, чтобы уберечь ребенка от суицида" - говорится в посте на официальной страничке Нацполиции в социальной сети Facebook .

Активную деятельность полиции в данной сфере вызвал рост самоубийств детей из-за груп в социальных сетях.

"Фанаты таких сообществ называют себя "китами", так как эти животные ассоциируются у них со свободой. Использование понятия "киты" ( "летучие кита"), возможно, объясняется тем, что этот вид млекопитающих - один из немногих, представители которого добровольно могут свести счеты с жизнью.

Подобные суицидальные сообщества называются "Море китов" и "Тихий дом". Поэтому у всех сторонников "моря китов" и "тихих домов" на личных страницах изображены видео или рисунки с летающими китами" - уточняют информацию в агентстве.

Сообщается, что когда администратор группы уверен в том, что ребенок готов к самоубийству, создается аудио с музыкальным сопровождением, в котором ребенок выступает в главной роли. В ролике оговариваются все его проблемы, которые он озвучил "проводнику". Единственный выход из всех проблем, который озвучивается в этом "произведении", - совершить самоубийство.

Департаментом киберполиции была обнаружена одна из таких групп по ссылке https://vk.com/blueskitea. В нее входили 209 пользователей из Украины.

Несмотря на то, что такие группы ежедневно блокируются администрацией социальных сетей по обращениям правоохранительных органов или их пользователей, создаются новые. Сотрудники полиции просят немедленно звонить в правоохранительные органы и выполнять ряд рекомендаций в отношениях с ребенком, чтобы предупредить трагедию.