ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Нацполиция опубликовала советы родителям о том, как спасти детей от суицидных соцгрупп
12.02.2017 14:34

Нацполиция опубликовала советы родителям о том, как спасти детей от суицидных соцгрупп

На сайте Национальной полиции информация о том, как уберечь детей от суицида, а также ряд ссылок, где можно получить квалифицированную помощь.

"Как предотвратить детские суициды: советы родителям от Департамент киберполиции Национальной полиции Украины (+ СПИСОК аккаунтов из Украины). Алгоритм действий злоумышленников, которые доводят ребенка до самоубийства, признаки участия ребенка в подобных группах в социальных сетях, список учетных записей, которые зарегистрировались с территории Украины, а также контакты подразделений киберполиции, куда следует обращаться в случае обнаружения опасности - что необходимо знать родителям, чтобы уберечь ребенка от суицида" - говорится в посте на официальной страничке Нацполиции в социальной сети Facebook.

Активную деятельность полиции в данной сфере вызвал рост самоубийств детей из-за груп в социальных сетях.

"Фанаты таких сообществ называют себя "китами", так как эти животные ассоциируются у них со свободой. Использование понятия "киты" ( "летучие кита"), возможно, объясняется тем, что этот вид млекопитающих - один из немногих, представители которого добровольно могут свести счеты с жизнью.
Подобные суицидальные сообщества называются "Море китов" и "Тихий дом". Поэтому у всех сторонников "моря китов" и "тихих домов" на личных страницах изображены видео или рисунки с летающими китами" - уточняют информацию в агентстве.

Сообщается, что когда администратор группы уверен в том, что ребенок готов к самоубийству, создается аудио с музыкальным сопровождением, в котором ребенок выступает в главной роли. В ролике оговариваются все его проблемы, которые он озвучил "проводнику". Единственный выход из всех проблем, который озвучивается в этом "произведении", - совершить самоубийство. 

Департаментом киберполиции была обнаружена одна из таких групп по ссылке https://vk.com/blueskitea. В нее входили 209 пользователей из Украины. 

Несмотря на то, что такие группы ежедневно блокируются администрацией социальных сетей по обращениям правоохранительных органов или их пользователей, создаются новые. Сотрудники полиции просят немедленно звонить в правоохранительные органы и выполнять ряд рекомендаций в отношениях с ребенком, чтобы предупредить трагедию.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве молодая девушка выпала из окна 11 этажа, в результате чего погибла на месте.

Теги материала: Национальная полиция, самоубийство, дети, соцсети
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

"Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
Важное
Эксклюзив  "Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
Семья Мадонны пополнилась близнецами из Малави
Важное
Семья Мадонны пополнилась близнецами из Малави  Фоторепортаж
"Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
Важное
Эксклюзив  "Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
"Знатно попилили бабло": соцсети о цене логотипа украинского Евровидения
Важное
Эксклюзив  "Знатно попилили бабло": соцсети о цене логотипа украинского Евровидения
В Нигерии похоронили проповедника, у которого было 130 жен и 203 ребенка
Важное
В Нигерии похоронили проповедника, у которого было 130 жен и 203 ребенка
"Майонезный спас и Картошковые святки на замену": соцсети о декоммунизации майских праздников
Важное
Эксклюзив  "Майонезный спас и Картошковые святки на замену": соцсети о декоммунизации майских праздников

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
Эксклюзив  Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
10.02.2017
"Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
Эксклюзив  "Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
10.02.2017
Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
Эксклюзив  Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
10.02.2017
Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
Эксклюзив  Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
10.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика