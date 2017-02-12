ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Активисты заблокировали еще одно направление на Донбасс и готовятся к третьему
Фото: facebook.com/shtab.blokady
12.02.2017 12:44

Активисты заблокировали еще одно направление на Донбасс и готовятся к третьему  Видеорепортаж

Активисты, которые блокируют железнодорожные пути на Донбассе, заблокировали еще одно направление неподалеку от Торецка в ночь с 10 на 11 февраля, передает Радио Свобода.

Участники блокады заявляют, что эта ветвь является важным путем сообщения между подконтрольной и неподконтрольной Украине территорией. Грузовые поезда с промышленной продукцией ежедневно ездят по этому направлению в обе стороны.

Также организаторы блокады обещают, что неудобств для местных жителей, предприятий и "Укрзализныци" не будет. Также, по их словам, есть еще одна ветвь, которую они будут блокировать позже.

Как сообщал MIGnews.com.ua, накануне "Укрзализныця" обратилась в компетентные органы с просьбой поспособствовать разблокированию движения на двух перегонах, общие убытки от блокирования которых превысили 40 млн грн. и возмещению убытков виновными лицами

Теги материала: блокада, Донбасс, железная дорога, видео
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [13] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Стали известны имена победителей второго полуфинала "Евровидения-2017"
Важное
Стали известны имена победителей второго полуфинала "Евровидения-2017"  Видеорепортаж
Штаб АТО: Боевики 59 раз обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов
Важное
Штаб АТО: Боевики 59 раз обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов  Видеорепортаж
В Авдеевку вернутся эвакуированные жители
Важное
В Авдеевку вернутся эвакуированные жители
Желающих проститься с Гиви оказалось меньше, чем с Моторолой
Важное
Желающих проститься с Гиви оказалось меньше, чем с Моторолой  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Кэти Перри выпустила первый клип после двухлетнего затишья
Важное
Кэти Перри выпустила первый клип после двухлетнего затишья  Видеорепортаж
Depeche Mode выпустили клип в стиле фильмов Тарантино
Важное
Depeche Mode выпустили клип в стиле фильмов Тарантино

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
Эксклюзив  Луценко: Гройсману нужно по-доброму уйти в отставку, иначе заставим
10.02.2017
"Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
Эксклюзив  "Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
10.02.2017
Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
Эксклюзив  Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
10.02.2017
Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
Эксклюзив  Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
10.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика