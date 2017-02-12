Активисты заблокировали еще одно направление на Донбасс и готовятся к третьему

MIGnews.com.ua

Активисты, которые блокируют железнодорожные пути на Донбассе, заблокировали еще одно направление неподалеку от Торецка в ночь с 10 на 11 февраля, передает Радио Свобода .

Участники блокады заявляют, что эта ветвь является важным путем сообщения между подконтрольной и неподконтрольной Украине территорией. Грузовые поезда с промышленной продукцией ежедневно ездят по этому направлению в обе стороны.

Также организаторы блокады обещают, что неудобств для местных жителей, предприятий и "Укрзализныци" не будет. Также, по их словам, есть еще одна ветвь, которую они будут блокировать позже.

Как сообщал MIGnews.com.ua, накануне "Укрзализныця" обратилась в компетентные органы с просьбой поспособствовать разблокированию движения на двух перегонах, общие убытки от блокирования которых превысили 40 млн грн. и возмещению убытков виновными лицами