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В США перед началом матча теннисного Кубка Федерации включили гимн Третьего Рейха
12.02.2017 12:25

В США перед началом матча теннисного Кубка Федерации включили гимн Третьего Рейха

В американской Лахайне, перед началом первой встречи четвертьфинального матча теннисного Кубка Федерации между сборными США и Германии, был исполнен вариант немецкого гимна времен Третьего рейха, сообщает агентство Assoсiated Press.

Что примечательно, композиция была исполнена перед очной встречей американки Элисон Риске и немки Андреа Петкович.

"Это верх невежества. Никогда в жизни я не испытывала такого проявления неуважения к себе, не говоря уже о Кубке Федерации, в котором я играю уже 13 лет. Это худшее, что когда-либо со мной происходило", - поделилась переживаниями Петкович.

По результатам спортивного поединка встреча завершилась поражением немецкой спортсменки со счетом 6:7 (8:10), 2:6.

Позднее Ассоциация тенниса США (USTA) в аккаунте социальной сети Twitter принесла свои извинения.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Киеве активисты отмыли часть Берлинской стены у немецкого посольства в Украине, которое недавно изуродовал краской народный депутат Алексей Гончаренко.

Теги материала: США, гимн, фашизм, теннис
Новости СМИ2
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