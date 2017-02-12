В США перед началом матча теннисного Кубка Федерации включили гимн Третьего Рейха

MIGnews.com.ua

В американской Лахайне, перед началом первой встречи четвертьфинального матча теннисного Кубка Федерации между сборными США и Германии, был исполнен вариант немецкого гимна времен Третьего рейха, сообщает агентство Assoсiated Press .

Что примечательно, композиция была исполнена перед очной встречей американки Элисон Риске и немки Андреа Петкович.

"Это верх невежества. Никогда в жизни я не испытывала такого проявления неуважения к себе, не говоря уже о Кубке Федерации, в котором я играю уже 13 лет. Это худшее, что когда-либо со мной происходило", - поделилась переживаниями Петкович.

По результатам спортивного поединка встреча завершилась поражением немецкой спортсменки со счетом 6:7 (8:10), 2:6.

Позднее Ассоциация тенниса США (USTA) в аккаунте социальной сети Twitter принесла свои извинения.