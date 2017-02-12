Основателей скандальной офшорной компании Mossack Fonseca взяли под стражу

MIGnews.com.ua

Власти Панамы арестовала основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Рамона Фонсека и Юргена Моссака по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщила генпрокурор Панамы Кения Порселло, передает РБК-Украина.

По словам генпрокурора, расследование по Mossack Fonseca длилось около года и велось прокурорами Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии. Добытые наданный момент сведения свидетельствуют о том, что панамская фирма "была преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения".

Власти взяли под стражу Юргена Моссака и Рамона Фонсекииз опасений, что они могут сбежать из страны. Также Порселло уточнила, что расследование связано с делом о коррупционных махинациях в государственной нефтяной компании Бразилии Petrobras.

В свою очередь адвокат Моссака и Фонсеки Элиас Солано назвал обвинения против своих подзащитных "слабыми" и заявил, что будет оспаривать собранные доказательства.

Сообщается, что в субботу суд арестовал еще одного юриста, который работал на Mossack Fonseca, а по другому выдан ордер на арест. Напомним, ранее правоохранительные органы задержали в Панаме основателей компании, которая регистрировала оффшоры Mossack Fonseca - Рамона Фонсека и Юргена Моссака.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в апреле 2016 года после утечки 11 миллионов документов с 1977 по 2015 годы из базы компании Mossack Fonseсa, которая помогала клиентам со всего мира отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов, журналисты из 78 стран мира собрали доклад об офшорных компаниях мировых лидеров.

Список из более чем 200 тысяч компаний и лиц, у которых есть офшоры, опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Автор "панамского архива", скрывающийся под псевдонимом Джон Доу, заявил, что не работает на какое-либо государство или спецслужбу. Он отметил, что офшорные компании осознавали незаконность своих действий, и поэтому должны понести наказание "без каких-либо поблажек".