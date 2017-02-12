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Стали известны имена победителей второго полуфинала "Евровидения-2017"
12.02.2017 09:56

Стали известны имена победителей второго полуфинала "Евровидения-2017"  Видеорепортаж

В субботу, 12 февраля, состоялся второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2017, в котором победили исполнители Illaria и Rozhden.

От жюри наибольшее количество баллов получил исполнитель Rozhden, наименьшее - indie-группа Letay.

Зрителям больше всего понравилась Illaria, а выступление Letay оценили всего в один балл.

Кроме победителей, во втором полуфинале принимали участие Letay, Мила Нитч, Kuznetsov,Aghiazma, Detach, Panivalkova.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в 2017 году национальный отбор включает в себя три полуфинала, в каждом из которых принимают участие восемь исполнителей, а двое из них могут пройти в финал. Имя музыканта, который будет представлять Украину на Евровидении-2017, станет известно после финала, он состоится 25 февраля.

Теги материала: Евровидение-2017, полуфинал, победители, Видео
Новости СМИ2
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