Стали известны имена победителей второго полуфинала "Евровидения-2017"

В субботу, 12 февраля, состоялся второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2017, в котором победили исполнители Illaria и Rozhden.
От жюри наибольшее количество баллов получил исполнитель Rozhden, наименьшее - indie-группа Letay.
Зрителям больше всего понравилась Illaria, а выступление Letay оценили всего в один балл.
Кроме победителей, во втором полуфинале принимали участие Letay, Мила Нитч, Kuznetsov,Aghiazma, Detach, Panivalkova.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в 2017 году национальный отбор включает в себя три полуфинала, в каждом из которых принимают участие восемь исполнителей, а двое из них могут пройти в финал. Имя музыканта, который будет представлять Украину на Евровидении-2017, станет известно после финала, он состоится 25 февраля.