Стали известны имена победителей второго полуфинала "Евровидения-2017"

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В субботу, 12 февраля, состоялся второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2017, в котором победили исполнители Illaria и Rozhden.

От жюри наибольшее количество баллов получил исполнитель Rozhden, наименьшее - indie-группа Letay.

Зрителям больше всего понравилась Illaria, а выступление Letay оценили всего в один балл.

Кроме победителей, во втором полуфинале принимали участие Letay, Мила Нитч, Kuznetsov,Aghiazma, Detach, Panivalkova.