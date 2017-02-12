Штаб АТО: Боевики 59 раз обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов

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В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики 59 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, двое военнослужащих ранены. Об этом сообщили в штабе АТО.

"Всего зафиксировано 59 обстрелов. К сожалению, двое наших военных ранены", – сказано в сводке пресс-центра штаба АТО.

На Мариупольском направлении боевики из минометов обстреляли украинские позиции в районе Красногоровки и Павлополя.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Лебединский и Водяное. По Широкино и Красногоровке огонь вели БМП.

На Донецком направлении - из минометов различных калибров боевики обстреливали Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Пески, Авдеевку, Опытное и Троицкое.

По позициям в районе Луганского огонь вел снайпер.