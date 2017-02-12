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Штаб АТО: Боевики 59 раз обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов
12.02.2017 09:50

Штаб АТО: Боевики 59 раз обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов  Видеорепортаж

В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики 59 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, двое военнослужащих ранены. Об этом сообщили в штабе АТО.

"Всего зафиксировано 59 обстрелов. К сожалению, двое наших военных ранены", – сказано в сводке пресс-центра штаба АТО.

 На Мариупольском направлении боевики из минометов обстреляли украинские позиции в районе Красногоровки и Павлополя.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Лебединский и Водяное. По Широкино и Красногоровке огонь вели БМП.

На Донецком направлении - из минометов различных калибров боевики обстреливали Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Пески, Авдеевку, Опытное и Троицкое.

По позициям в районе Луганского огонь вел снайпер.

Как сообщал MIGnews.com.ua, группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины во время выполнения задачи по ведению наблюдения за противником на передовой перестала выходить на связь. Стоит отметить, что спезадание проводилось на передовой в Луганской области. 

Теги материала: АТО, штаб, Донбасс, обстрелы, видео
Новости СМИ2
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