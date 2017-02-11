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Порошенко предложили назначить нардепам -"прогульщикам" наказание в виде командировки в зону АТО
11.02.2017 20:36

Порошенко предложили назначить нардепам -"прогульщикам" наказание в виде командировки в зону АТО

На сайте президента Украины появилась петиция, которая предлагает Петру Порошенко назначить народным депутатам Украины наказание за прогулы в виде командировки в зону АТО.

"Назначить наказание депутатам Верховной Рады за прогулы в виде отправления в командировку на нулевые позиции зоны АТО, сроком на две недели, с целью командировки - изучение бытовых условий военнослужащих", - говорится в петиции от гражданина Виталия Головкова.

Петиция за сутки собрала 103 голоса из необходимых 25 тысяч. Поддержать это предложение на сайте президента можно будет в течение еще 88 дней.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на сайте президента Петра Порошенко петицию может оставить абсолютно любой зарегистрировавшийся пользователь. MIGnews.com.ua решил узнать, что больше всего волнует украинцев на сайте президента.

Теги материала: АТО, командировка, депутат, петиция
Новости СМИ2
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