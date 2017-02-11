Порошенко предложили назначить нардепам -"прогульщикам" наказание в виде командировки в зону АТО

MIGnews.com.ua

На сайте президента Украины появилась петиция, которая предлагает Петру Порошенко назначить народным депутатам Украины наказание за прогулы в виде командировки в зону АТО.

"Назначить наказание депутатам Верховной Рады за прогулы в виде отправления в командировку на нулевые позиции зоны АТО, сроком на две недели, с целью командировки - изучение бытовых условий военнослужащих", - говорится в петиции от гражданина Виталия Головкова.

Петиция за сутки собрала 103 голоса из необходимых 25 тысяч. Поддержать это предложение на сайте президента можно будет в течение еще 88 дней.