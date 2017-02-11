НАПК проверит законность покупки Ляшко билетов в Таиланд за 108 тыс. грн

MIGnews.com.ua

Народный депутат Сергей Лещенко сообщил на своей странице в Facebook , что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции проверит возможное нарушение антикоррупционного законодательства относительно покупки народным депутатом Олегом Ляшко авиабилетов в Таиланд за 108 тысяч гривен.

Данная процедура проверки произойдет после того, как Ляшко подаст электронную декларацию за 2016 год, сообщается в ответе НАЗК на запрос об информации от народных депутатов МФО "Еврооптимисты".

"Обращаем ваше внимание на то, что приобретение авиабилетов является расходом, осуществленным в 2016 году. Следовательно, субъект декларирования обязан показать соответствующий расход в ежегодной декларации за 2016 год путем заполнения соответствующей формы на официальном веб-сайте Национального агентства с 1 января по 1 апреля 2017 года", - уточняют информацию в документе.

Представители НАПК обещают во время проверки декларации и образа жизни Ляшко учесть информацию "Еврооптимистов".