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НАПК проверит законность покупки Ляшко билетов в Таиланд за 108 тыс. грн
11.02.2017 20:06

НАПК проверит законность покупки Ляшко билетов в Таиланд за 108 тыс. грн

Народный депутат Сергей Лещенко сообщил на своей странице в Facebook, что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции проверит возможное нарушение антикоррупционного законодательства относительно покупки народным депутатом Олегом Ляшко авиабилетов в Таиланд за 108 тысяч гривен.

Данная процедура проверки произойдет после того, как Ляшко подаст электронную декларацию за 2016 год, сообщается  в ответе НАЗК на запрос об информации от народных депутатов МФО "Еврооптимисты".

"Обращаем ваше внимание на то, что приобретение авиабилетов является расходом, осуществленным в 2016 году. Следовательно, субъект декларирования обязан показать соответствующий расход в ежегодной декларации за 2016 год путем заполнения соответствующей формы на официальном веб-сайте Национального агентства с 1 января по 1 апреля 2017 года", - уточняют информацию в документе.

Представители НАПК обещают во время проверки декларации и образа жизни Ляшко учесть информацию "Еврооптимистов".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, лидеру Радикальной партии Украины Олегу Ляшко аннулировали долгосрочную визу в США. Об этом сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

Теги материала: Олег Ляшко, покупка, билеты, Таиланд, НАПК
Новости СМИ2
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