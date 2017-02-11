В Авдеевку вернутся эвакуированные жители

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, эвакуированные жители Авдеевки начнут возвращаться в город.

Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин, передает 112 Украина.

По его словам, на данный момент уже 30 человек подали соответствующие заявки.

"Люди уже хотят возвращаться, там уже больше 30 человек подали заявку, мы их будем возвращать завтра", - рассказал Малыхин.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Авдеевке ситуация находится под контролем. При этом подразделения Вооруженных сил Украины в авдеевской промзоне по-прежнему подвергаются обстрелам.

"Были у нас работники ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, - ред.), которые оказали нам существенную помощь, которые просто спасли город во время той опасной ситуации, которая складывалась. На данный момент в аварийном порядке закрыты 148 домов, которые были повреждены. Строительные материалы к нам еще приходят в виде гуманитарной помощи. Мы будем продолжать необходимые работы по восстановлению жилья", - добавил глава ВГА Авдеевки.