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Рада намерена рассмотреть введение пени за просрочку ЖКХ платежей
11.02.2017 17:24

Рада намерена рассмотреть введение пени за просрочку ЖКХ платежей

Верховная Рада намерена рассмотреть новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах, которая предусматривает начисление пени за несвоевременную уплату долга по ЖКХ в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки, сообщает ZN.UA.

Сообщается, что уровень оплаты украинцами услуг ЖКХ падает, а убытки коммунальных предприятий растут, поскольку возможность оформить пятилетнюю "рассрочку" на оплату коммунальных услуг ситуацию исправить не смогла.

"В 2016-м с населением было заключено 36 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 165 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила и того меньше - 102,6 млн грн. На фоне более чем 12-миллиардного прироста долгов только за прошлый год выглядят эти инициативы, мягко говоря, бледно", - сообщает издание.

Власти предполагают, что введение пени для неплательщиков будет мотивировать граждан платить по долгам за ЖКХ. 

Новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах, которая сейчас находится в парламенте, предусматривает начисление 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.

Эксперты сообщают, что с одной стороны, размер пени выглядит относительно небольшим, если речь идет о платежке в полторы тысячи и задолженности в пару месяцев (хотя в пересчете на 12 месяцев "накапывает" 36,5% годовых), однако с другой - если в семье действительно нет денег на оплату самого счета, пеня достаточным мотиватором не станет.

Как сообщал MIGnews.com.uа, за минувший год сумма задолженности населения Украины за оплату услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 миллиардов гривен и на сегодня превышает 23 миллиардов гривен.

Теги материала: ЖКХ, платеж, Рада, закон, пеня
Новости СМИ2
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