Умер генерал-полковник Геннадий Воробьев, отказавшийся выводить армию против активистов Майдана

MIGnews.com.ua

Внештатный советник президента Украины Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков ссобщил на своей странице в социальной сети Facebook , что начальник Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского Геннадий Воробьев умер на 56-м году жизни.

"Сегодня он провел совещание. Вернулся в кабинет. В свой рабочий кабинет - ректора Университета обороны Украины. И умер. Сердце. Генерал-полковник Геннадий Петрович Воробьев, позывной Вольный", - написал Бирюков.

Напомним, генерал-полковник Геннадий Воробьев (1961 года рождения) с 18 ноября 2009 года по 17 января 2014 года занимал пост командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. С 16 февраля 2014 года был первым заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

С 21 мая 2016 года министр обороны Украины Степан Полторак представил Воробьева в должности исполняющего обязанности начальника Национального университета обороны Украины им. И.Черняховского.

Воробьев уделял большое внимание вопросам проведения антитеррористической операции. В комментариях к посту Бирюков подтвердил, что Геннадий Воробьев был тем, кто отказался выводить армию против Майдана.