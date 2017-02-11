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В Авдеевке отремонтировали крыши 34 разрушенных боевиками домах
11.02.2017 13:24

В Авдеевке отремонтировали крыши 34 разрушенных боевиками домах

В пятницу, 10 февраля, в городе Авдеевка Донецкой области сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжили восстанавливать дома, которые пострадали в результате обстрелов 30 января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Они обили пленкой 494 окна в 132 домах и восстановили покрытие крыш 34 домов площадью 400 квадратных метров.

В Авдеевке работают пункт обеспечение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, состоящий из четырех палаток, туда обратились 11 тысяч 789 человек. Также спасатели организовали и проводят выдачу жителям гуманитарной помощи в виде продуктовых и промышленных наборов в пакетах. Уже выдали 11 тысяч 196 наборов, 104 из которых - за сутки. Также эвакуировали 298 человек, среди них 42 человека пожилого возраста и 135 детей.

Кроме того, сообщается, что последствия обстрелов боевиками ликвидируют 99 человек и 19 единиц техники, из них от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 77 человек и 14 единиц техники. Еще восемь человек и две единицы техники от Национальной полиции, а от коммунальных служб Авдеевки - 14 человек и три единицы техники.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, руководитель Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказал, что Литва выделит 80 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи Авдеевке.

Теги материала: Авдеевка, ГСЧС, ремонтные работы, покрытие, крыша, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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