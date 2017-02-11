Сегодня состоится второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2017

MIGnews.com.ua

В субботу, 11 февраля, пройдет второй полуфинал национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2017", он начнется в 19:00. Об этом сообщает пресс-служба UА:Перший .

К выбранным в первом полуфинале TAYANNA и Сальто Назад добавятся еще двое, за данные места будут соревноваться LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova и ILLARIA.

В 2017 году национальный отбор включает в себя три полуфинала, в каждом из которых принимают участие восемь исполнителей, а двое из них могут пройти в финал. Имя музыканта, который будет представлять Украину на Евровидении-2017, станет известно после финала, он состоится 25 февраля.

Систему голосования на национальном отборе оставили такой же, как и в прошедшем году. Жюри будут выставлять участникам баллы, а зрители голосовать смс-сообщениями, затем баллы от судей и зрителей складывают вместе.