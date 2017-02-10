Посольство Украины в Британии "потроллило" Грэма Филлипса

Представители посольства Украины в Великобритании креативно ответили британцу Грэму Филлипсу, работающему на российском пропагандистском канале Russia Today, и известному в качестве пророссийского провокатора и пропагандиста.
Филлипс направил в посольство Украины официальный запрос на проведение интервью с послом Украины Натальей Галибаренко, а позже опубликовал напоминание об этом на своей странице в Twitter.
В свою очередь, в украинском посольстве "пригласили" Филлипса на "интервью" не в посольство, а в Службу безопасности Украины по адресу: Киев, улица Владимирская, 33.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко рассказала, что журналиста и пророссийского пропагандиста, работающего на Russia Today, Грэма Филлипса выгнали из здания парламента Великобритании.