"Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ

В социальных сетях активно обсуждается версия российского канала "Россия 24" о том, что заказчиками убийства террориста Михаила Толстыхпо кличке Гиви были два человека - Зорян и Шкиряк. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, комментарии.
"Как думаете, почему кастинг на звание "бандеровского Бен-Ладена" для российских СМИ выиграл Шкиряк? Я думаю, благодаря имени. Оно так звучит зловеще и "не по-русски", - пишет политолог Петр Олещук.
Журналист Евгений Кузьменко посвятил знаменитому "дуэту" стих:
"Зорян и Шкиряк, Зорян и Шкиряк,
В руках окровавленный пляшет тесак,
А в схроне хохочет зловещий Авак.
И пастор танцует хохляцкий гопак.
Не спи, Залдостанов, не видно ни зги,
В ночи к мотоциклу подкрались враги.
Бандеровцы тихо, украдкой,
Кладут в косметичку взрывчатку.
О, дево благая, прекрасный Няш-Маш,
Хохол уже рядом, сжимает калаш.
И крутит откуда-то дулю
Фашыст украинский Зозуля...
Шкиряк и Зорян, Шкиряк и Зорян,
Лежит у Шойгу под подушкой наган.
И Галя танцует во Львове канкан.
Шкиряк и Зорян! Шкиряк и Зорян!"
"Клининговая компания Зоран&Шкиряк предоставляет услуги зачистки в зоне АТО", - пишет блогер Руслан Благой.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 10 февраля, жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают, что в учебные заведения и так называемые государственные учреждения Донецка и Макеевки поступило распоряжение о том, что необходимо выделить людей для поездки на похороны главаря боевиков Михаила Толстых, известного как "Гиви".