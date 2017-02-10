ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
"Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
10.02.2017 17:35

Эксклюзив  "Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ

В социальных сетях активно обсуждается версия российского канала "Россия 24" о том, что заказчиками убийства террориста Михаила Толстыхпо кличке Гиви были два человека - Зорян и Шкиряк. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, комментарии.

"Как думаете, почему кастинг на звание "бандеровского Бен-Ладена" для российских СМИ выиграл Шкиряк? Я думаю, благодаря имени. Оно так звучит зловеще и "не по-русски", - пишет политолог Петр Олещук.

Журналист Евгений Кузьменко посвятил знаменитому "дуэту" стих:

"Зорян и Шкиряк, Зорян и Шкиряк,
В руках окровавленный пляшет тесак, 
А в схроне хохочет зловещий Авак.
И пастор танцует хохляцкий гопак.

Не спи, Залдостанов, не видно ни зги,
В ночи к мотоциклу подкрались враги.
Бандеровцы тихо, украдкой,
Кладут в косметичку взрывчатку.

О, дево благая, прекрасный Няш-Маш,
Хохол уже рядом, сжимает калаш.
И крутит откуда-то дулю
Фашыст украинский Зозуля...

Шкиряк и Зорян, Шкиряк и Зорян,
Лежит у Шойгу под подушкой наган.
И Галя танцует во Львове канкан.
Шкиряк и Зорян! Шкиряк и Зорян!"

"Клининговая компания Зоран&Шкиряк предоставляет услуги зачистки в зоне АТО", - пишет блогер Руслан Благой.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,  10 февраля, жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают, что в учебные заведения и так называемые государственные учреждения Донецка и Макеевки поступило распоряжение о том, что необходимо выделить людей для поездки на похороны главаря боевиков Михаила Толстых, известного как "Гиви".

Теги материала: Зорян Шкиряк, Шкиряк, соцсети, Гиви, Россия, телевидение, убийство
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [22] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

"Россия 24" назвала заказчиков убийства террориста Гиви: Зорян и Шкиряк
Важное
"Россия 24" назвала заказчиков убийства террориста Гиви: Зорян и Шкиряк  Видеорепортаж
Желающих проститься с Гиви оказалось меньше, чем с Моторолой
Важное
Желающих проститься с Гиви оказалось меньше, чем с Моторолой  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Судьбу подозреваемого в убийстве полицейских экс-торнадовца будут решать присяжные
Важное
Судьбу подозреваемого в убийстве полицейских экс-торнадовца будут решать присяжные
Похороны Гиви хотят сделать масштабными и принудительно сгоняют людей
Важное
Похороны Гиви хотят сделать масштабными и принудительно сгоняют людей
Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал радио "Шансон" на 126 тыс. грн
Важное
Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал радио "Шансон" на 126 тыс. грн
"Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
Важное
Эксклюзив  "Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
Эксклюзив  "Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
10.02.2017
Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
Эксклюзив  Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
10.02.2017
Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
Эксклюзив  Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
10.02.2017
Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году
Эксклюзив  Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году
10.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика