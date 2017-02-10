"Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ

В социальных сетях активно обсуждается версия российского канала "Россия 24" о том, что заказчиками убийства террориста Михаила Толстыхпо кличке Гиви были два человека - Зорян и Шкиряк. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, комментарии.

"Как думаете, почему кастинг на звание "бандеровского Бен-Ладена" для российских СМИ выиграл Шкиряк? Я думаю, благодаря имени. Оно так звучит зловеще и "не по-русски", - пишет политолог Петр Олещук.

Журналист Евгений Кузьменко посвятил знаменитому "дуэту" стих:

"Зорян и Шкиряк, Зорян и Шкиряк,

В руках окровавленный пляшет тесак,

А в схроне хохочет зловещий Авак.

И пастор танцует хохляцкий гопак.

Не спи, Залдостанов, не видно ни зги,

В ночи к мотоциклу подкрались враги.

Бандеровцы тихо, украдкой,

Кладут в косметичку взрывчатку.

О, дево благая, прекрасный Няш-Маш,

Хохол уже рядом, сжимает калаш.

И крутит откуда-то дулю

Фашыст украинский Зозуля...

Шкиряк и Зорян, Шкиряк и Зорян,

Лежит у Шойгу под подушкой наган.

И Галя танцует во Львове канкан.

Шкиряк и Зорян! Шкиряк и Зорян!"

"Клининговая компания Зоран&Шкиряк предоставляет услуги зачистки в зоне АТО", - пишет блогер Руслан Благой.