После продолжительной болезни в Харькове умер Поярков

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, после продолжительной болезни скончался Почетный гражданин города Харьков, легендарный волейболист Юрий Поярков в свой 80 день рождения. Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Городской глава города Геннадий Кернес, Харьковский городской совет и его исполнительный комитет выразили соболезнования родным и близким умершего. Кернес рассказал, что Поярков стал легендой еще при жизни, он являлся одним из самых выдающихся волейболистов прошлого века, героем трех Олимпиадов и рекордсменом Книги рекордов Гиннеса.

Поярков много лет передавал свой опыт молодым поколениям и воспитывал новых чемпионов. Он имел большой авторитет и принимал активное участие в жизни территориальной общины Харькова, до последнего работая на благо родного города.