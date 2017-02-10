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После продолжительной болезни в Харькове умер Поярков
10.02.2017 16:41

После продолжительной болезни в Харькове умер Поярков

В пятницу, 10 февраля, после продолжительной болезни скончался Почетный гражданин города Харьков, легендарный волейболист Юрий Поярков в свой 80 день рождения. Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Городской глава города Геннадий Кернес, Харьковский городской совет и его исполнительный комитет выразили соболезнования родным и близким умершего. Кернес рассказал, что Поярков стал легендой еще при жизни, он являлся одним из самых выдающихся волейболистов прошлого века, героем трех Олимпиадов и рекордсменом Книги рекордов Гиннеса.

Поярков много лет передавал свой опыт молодым поколениям и воспитывал новых чемпионов. Он имел большой авторитет и принимал активное участие в жизни территориальной общины Харькова, до последнего работая на благо родного города.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Британии нашли мертвой актрису и крестницу принца Чарльза Тару Палмер-Томкинсон.

Теги материала: Харьков, смерть, спортсмен, волейбол, Олимпиада, Книга рекордов Гиннесса
Новости СМИ2
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