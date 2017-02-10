Порошенко объяснил, где возьмет деньги на строительство 2 тысяч километров новых дорог

На протяжении нынешнего года в Украине будет построено около 2 тысяч километров новых дорог. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в своем официальном Twitter-аккаунте.
"В 2017 году мы построим более 2 тысяч километров дорог", - отметил он.
Глава государства уточнил, что для строительства будут использованы средства со сверхплановых поступлений от таможенных сборов. В частности, на эти нужды в 2017 году будет направлено 50% от общей суммы этих денег.
"Теперь эксперимент, когда 50% сверхплановых поступлений таможенных сборов направляются на ремонт дорог, распространяем на всю Украину", - указал украинский лидер.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинское правительство намерено в ближайшее время возвести возле города Коломыя, что в Ивано-Франковской области, новый завод, который будет заниматься изготовлением запчастей для автомобилей.