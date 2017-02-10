ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Порошенко объяснил, где возьмет деньги на строительство 2 тысяч километров новых дорог
10.02.2017 16:08

Порошенко объяснил, где возьмет деньги на строительство 2 тысяч километров новых дорог

На протяжении нынешнего года в Украине будет построено около 2 тысяч километров новых дорог. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

"В 2017 году мы построим более 2 тысяч километров дорог", - отметил он.

Глава государства уточнил, что для строительства будут использованы средства со сверхплановых поступлений от таможенных сборов. В частности, на эти нужды в 2017 году будет направлено 50% от общей суммы этих денег.

"Теперь эксперимент, когда 50% сверхплановых поступлений таможенных сборов направляются на ремонт дорог, распространяем на всю Украину", - указал украинский лидер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинское правительство намерено в ближайшее время возвести возле города Коломыя, что в Ивано-Франковской области, новый завод, который будет заниматься изготовлением запчастей для автомобилей.

Теги материала: Петр Порошенко, дорога, строительство, деньги
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [33] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Блокада Донбасса: военные призвали Порошенко прекратить торговлю с "ДНР/ЛНР"
Важное
Блокада Донбасса: военные призвали Порошенко прекратить торговлю с "ДНР/ЛНР"
Порошенко одобрил введение электронного билета
Важное
Порошенко одобрил введение электронного билета
ГСЧС ввела ограничения на автодорогах Украины в связи плохими погодными условиями
Важное
ГСЧС ввела ограничения на автодорогах Украины в связи плохими погодными условиями
На медобеспечение ВСУ выделят более 350 млн гривен
Важное
На медобеспечение ВСУ выделят более 350 млн гривен
Водителям на заметку: На дорогах в 10 областях наблюдается критическая ситуация
Важное
Водителям на заметку: На дорогах в 10 областях наблюдается критическая ситуация
Украинскому флагу исполнилось 25 лет
Важное
Украинскому флагу исполнилось 25 лет

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
Эксклюзив  "Ты - морячка, я - моряк, ты - Зорян, а я - Шкиряк": соцсети о проколе росСМИ
10.02.2017
Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
Эксклюзив  Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона убитого Гиви
10.02.2017
Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
Эксклюзив  Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
10.02.2017
Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году
Эксклюзив  Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году
10.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика