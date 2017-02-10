В Варшаве появился сквер имени Василия Стуса

Согласно решению совета города, в Варшаве назвали сквер в честь украинского поэта Василия Стуса. Такое постановление в Варшаве объяснили тем, что Стус был "полонофилом и представителем польско-украинского объединения", передает Prostir.
Голосование по данному вопросу состоялось 9 февраля, во время заседания Совета.
Географическое расположение сквера - самый центр польской столицы, на перекрестке аллеи Независимости и улицы Стефана Батория.
"Переименование сквера будет стоить Варшаве 8650 злотых (две тысячи евро), большая часть суммы - это цена изготовления и установки таблиц с названием сквера", - говорится в сообщении совета Варшавы
Как сообщал MIGnews.com.uа, 27 января, Служба безопасности Украины отреагировала на запросы министрества иностранных дел Польши и сообщила об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского Перемышля Роберту Хоме, который ранее не смог пересечь украинскую границу.